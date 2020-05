Betrug 3.000 Euro für einen Bagger angezahlt, dann brach der Kontakt zum Verkäufer ab

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit von 25. bis zum 27. März wurde in einem Inserat ein Bagger angeboten. Ein 60-jähriger Mann aus Mainburg meldete sich telefonisch bei dem Verkäufer, der angab, dass das Fahrzeug in Polen stehen würde. Jetzt ermittelt die Polizei.