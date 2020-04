12.000 Euro Schaden Auffahrunfall zwischen Gambach und Langenbruck – Verursacher leicht an der Hand verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 57-Jähriger aus Fürth befuhr am Mittwoch, 29. April, um 6.50 Uhr, mit seinem Mazda die Kreisstraße PAF21 von Gambach kommend in Richtung Langenbruck. Auf einer Anhöhe wollte er nach rechts in Richtung Stöffel in Reichertshofen abbiegen und setzte hierzu den rechten Blinker. Dies erkannte ein 19-jähriger aus Rohrbach, der hinter dem Fürther fuhr, zu spät und fuhr mit seinem Renault auf den vorausfahrenden Mazda auf.