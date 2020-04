Gerettet in Neustadt Storch stürzt ab und verletzt sich an Flügel und Kopf

Foto: 123rf.com

In Neustadt an der Donau wurde am Dienstagabend, 28. April, ein verletzter Storch mitgeteilt. Das Tier wurde eingefangen und wird in eine Vogelauffangstation zur weiteren Behandlung gebracht.