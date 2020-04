Um Hinweise wird gebeten Radfahrer beschädigt geparktes Auto und verliert dabei seinen Schuh

Ein bisher unbekannter Radfahrer – oder auch eine Radfahrerin – beschädigte am vergangenen Wochenende in Gerolfing auf der Nestroystraße einen geparkten weißen BMW, wobei er/sie den rechten Schuh verlor.

Ingolstadt. Das geschädigte Fahrzeug wurde im Zeitraum von Samstag, 25. April, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 26. April, 13.15 Uhr, an der linken Heckseite angefahren. An der Unfallstelle konnte neben einem blauen Schuh der Marke Crocs und diversen Fahrradteilen auch auffällig viel Sand festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher die Nestroystraße vom Schafierrsee kommend befahren hat. Der Schaden am BMW wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Ingolstadt nimmt Hinweise zum Verkehrsunfall unter der Telefonnummer 0841/ 9343-4410 entgegen.