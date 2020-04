Beim Umdrehen Pkw-Fahrer übersieht Kradfahrer – 17-jähriger Kradfahrer leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 25. April, gegen 11 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Abensberger Straße in Kelheim stadteinwärts. Er beabsichtigte im weiteren Verlauf nach rechts in ein Grundstück zu fahren, um hier umzudrehen und in entgegengesetzte Richtung weiterzufahren.