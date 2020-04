Hinweise erbeten Unbekannter verkratzt VW Golf in Neustadt an der Donau

Im Zeitraum von Freitag, 24. April, 22 Uhr, bis Samstag, 25. April, 5 Uhr, wurden am Schwaigfeldring in Neustadt an der Donau ein VW rundherum mutwillig verkratzt und die Spiegel beschädigt.