Beim Rangieren Fahrradständer umgefahren und geflüchtet – Zeuge beobachtet Verursacher

Am Samstag, 25. April, gegen 17.30 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein Fahrzeugführer auf einem Großparkplatz in der Straubinger Straße in Abensberg mehrmals rangierte und hierbei einen Fahrradständer umfuhr.