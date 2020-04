Unfall bei Pförring Von der Fahrbahn abgekommen – Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag, 24. April, gegen 15 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Kelheim die Kreisstraße EI34 von Hagenstetten in Richtung Ettling, als es zum Unfall kam.

Pförring. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und dort zu Sturz. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf circa 12.000 Euro.