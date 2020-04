Kontrolle in Rohr Duo mit Alkohol und Drogen auf einem Spielplatz erwischt

Am Donnerstag, 23. April, um 21 Uhr, wurden in der Badstraße in Rohr auf dem Spielplatz zwei Männer aus Rohr, 19 und 20 Jahre alt, beim Konsumieren von Alkohol angetroffen.