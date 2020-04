Über ein Promille Betrunken von Roller gestürzt und verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 22. April, um 18.50 Uhr, wurden Angehörige der Ingolstädter Sicherheitswacht auf einen 42-Jährigen aus Kösching aufmerksam, nachdem dieser in der Harderstraße in Ingolstadt hinter ihnen von seinem Roller stürzte.