Zeugen gesucht Unfallflucht in Geisenfeld – Hausmauer beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwochnachmittag, 22. April, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr die Dr.-Bayberger-Straße in Geisenfeld und bog an der Einmündung zur Augsburger Straße nach rechts in diese ein. Dabei touchierte er die Hausmauer eines angrenzendes Anwesens und beschädigte sie.