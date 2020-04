Sofort gebremst Neunjähriger wird frontal von Pkw erfasst und leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Kurz nach dem Abbiegen von der Lechermannstraße nach links in die Hans-Böckler-Straße in Ingolstadt erfasste am Mittwoch, 22. April, um 17 Uhr, ein 37-jähriger Ingolstädter einen Neunjährigen, ebenfalls aus Ingolstadt, mit der Front seines VW Polo.