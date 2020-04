Einsatz in Beilngries Paketzusteller sperrt 68-Jährige aus Versehen in Bekleidungsgeschäft ein

Am Mittwoch, 22. April, gegen 12 Uhr, verständigte eine Passantin die Polizei Beilngries, weil offenbar eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Ringstraße eingesperrt ist und nicht mehr heraus kommt.