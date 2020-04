Strafverfahren eingeleitet Unbelehrbarer Pkw-Fahrer erneut alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Foto: 123rf.com

Wie sich herausstellte, fuhr ein 33-Jähriger aus Beilngries am Dienstagmorgen, 21. April, in Beilngries erneut mit einem Kraftfahrzeug, obwohl er erst am letzten Freitag alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis von der Polizei erwischt wurde.