Unfall Zusammenstoß zwischen Motorrad- und E-Scooter-Fahrer – beide leichtverletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Aus Richtung Nordbahnhof kommend bog am Dienstag, 21. April, um 20.55 Uhr, ein 34-Jähriger in Ingolstadt von der Hindenburgstraße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab.