Polizei bittet um Hinweise Pkw verkratzt und Reifen zerstochen

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstag, 18. April, 20 Uhr, bis Sonntag, 19. April, 8.30 Uhr, wurde in einem Hof im Bereich der Ingolstädter Straße in Mainburg ein grauer Opel Mokka im Bereich der rechten Seite verkratzt.