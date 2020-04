Ermittlungen in Ingolstadt Einbrecher klaut eine Flasche Cola

In der Nacht vom 15. auf den 16. April verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt in einen Ingolstädter Schnellimbiss in der Sambergerstraße – er stahl sich jedoch lediglich mit einer Flasche Cola davon.