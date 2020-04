Ohne Fahrerlaubnis Nach feucht-fröhlicher Feier – Heranwachsender fährt mit Pkw und verursacht Unfall

Foto: 123rf.com

Am Abend des Samstags, 18. April, trafen sich drei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren in einer Kfz-Werkstatt in Neustadt an der Donau, um miteinander Alkohol zu konsumieren und zu feiern.