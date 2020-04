Tierquäler unterwegs Wurst mit Rattengift und Rasierklingen präpariert

Ein bislang unbekannter Täter verfütterte in Hausen einen Giftköder an einen Hund.

Hausen. In der Zeit von Freitag, 17. April, 22 Uhr, bis Samstag, 18. April, 9 Uhr, kam es im Gemeindegebiet von Hausen zu einer Straftat, die sich gegen einen Hund richtete. Ein bislang unbekannter Täter präparierte eine Wurst mit Rattengift. Im Anschluss verfütterte er den Köder an den Hund, der daraufhin Beschwerden hatte. Der Hund musste aufgrund einer Vergiftung in der Tierklinik behandelt werden. Bei der Untersuchung des Tieres stellte sich zudem heraus, dass auch mehrere Rasierklingen im Magen des Hundes waren. Der behandelnde Arzt konnte diese entfernen. Am Tatort wurden Reste des Köders aufgefunden, die mit Rasierklingen gespickt waren. Es laufen nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz