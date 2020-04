Unfall bei Geisenfeld Motorradfahrer stürzt – 19-Jähriger und Sozia (17) verletzt

Eine 49-Jährige aus dem Gemeindebereich Aiglsbach fuhr am Freitag, 17. April, 18.10 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Nöttinger Straße stadteinwärts. Sie wollte nach links in den Pfaffenbergweg abbiegen und betätigte hierfür den Fahrtrichtungsanzeiger. Hinter der 49-Jährigen Pkw-Lenkerin fuhr ein 19-Jähriger Kraftradfahrer, der aus dem Gemeindebereich Reichertshofen stammt, und dessen 17-jährige Sozia, die aus dem Bereich Taufkirchen stammt.

Geisenfeld. Das Blinken des vorausfahrenden Pkws wurde von dem Kraftradfahrer übersehen, der zum Überholvorgang des Pkws der 49-Jährigen ansetzte. Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw. Der Kraftradfahrer und dessen Sozia stürzten. Die 17-jährige Sozia und der 19-jährige Fahrer zogen sich beim Sturz Prellungen und Schürfwunden zu. Beide wurden zur Versorgung ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro und am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Da die 17-Jährige verletzt wurde, wird gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.