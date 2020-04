Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu Körperverletzungen in der Wittelsbachergasse in Kelheim

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Donnerstagabend, 16. April, kam es in der Wittelsbachergasse in Kelheim zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen unter ausländischen Personen. Auch am Vortag wurde die Polizei wegen Körperverletzungsdelikten zur Wittelsbachergasse beordert.