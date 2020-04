Neue Wasserleitung Vollsperrung der Ebrantshauser Straße in Mainburg

Foto: Alexander Blinov/123rf.com

Die Firma Strabag AG führt in der Zeit von Montag, 20. April, bis voraussichtlich 16. Juli Straßenbauarbeiten in der Ebrantshauser Straße (Kreisstraße KEH31) in Mainburg durch. Im Auftrag des Zweckverbands Hallertau solle eine neue Wasserleitung verlegt werden.