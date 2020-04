Unfallflucht 52-Jähriger fährt gegen ausgestelltes Fahrzeug eines Autohauses

Foto: Ulrich Krellner/123rf.com

Am Dienstag, 14. April, gegen 7.30 Uhr, fuhr ein Pkw auf dem Gelände des Autohauses an der Adresse „Am Haidholz“ in Mainburg rückwärts in eine Parklücke und beschädigte dabei ein ausgestelltes Fahrzeug. Der Fahrer, ein 52-Jähriger aus Elsendorf, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern.