Hinweise erbeten Unbekannte brechen Hütte in Schrebergarten auf und klauen Alkoholika

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

An der Adresse „Am Gabis“ in Mainburg wurde in der Zeit von Montag, 13. April, 16 Uhr, bis Dienstag, 14. April, 10 Uhr, ein Gartenhaus aufgebrochen.