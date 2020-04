Hinweise erbeten 67-jähriger Radfahrer bremst wegen Hund, stürzt und verletzt sich schwer

Erst nach vier Tagen zeigte ein 67-jähriger Ingolstädter bei der Verkehrspolizei an, dass er am Karfreitag, 10. April, kurz nach 10.00 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg südlich des Baggersees in der Stauseestraße in Ingolstadt unterwegs gewesen sei.