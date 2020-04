Unfall in Kösching Radfahrerin verbremst sich und stürzt schwer

Weil sie vor dem Abbiegen nach rechts zu stark bremste, stürzte eine Radfahrerin am Sonntag, 12. April, 17.50 Uhr alleinbeteiligt in der Oberen Marktstraße in Kösching und verletzte sich dabei schwer.