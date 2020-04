Die Polizei ermittelt Werkzeug im Wert von circa 5.000 Euro von einer Baustelle geklaut

Auf einer Baustelle in Lenting entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 9. April, 16 Uhr, bis Sonntag, 12. April, 13 Uhr, diverses Werkzeug im Wert von circa 5.000 Euro.

Lenting. Welche Gegenstände im Einzelnen gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Das Werkzeug war in zwei Baucontainern gelagert. Der oder die Täter bohrten die Schlösser auf und gelangten so in die Container. Zudem wurde an einem vor den Baucontainern abgestellten Radlager die Frontscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen.