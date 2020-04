Unfallflucht Abgestellten Pkw angefahren und abgehauen

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Samstag, 11. April, stellte ein 66-jähriger Bad Abbacher gegen 14 Uhr seinen Mercedes in Bad Abbach auf dem Parkplatz unter der Fußgängerbrücke ab. Als er nach etwa einer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich eine unbekannte Person gegen seinen weißen Pkw gestoßen war und an der rechten Frontschürze ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden ist.