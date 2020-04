Corona-Pandemie Die Mainburger Polizei stellt mehrere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung fest

Foto: Marcel A Mayer

Aufgrund eines Hinweises wurden am Sonntagabend, 12. April, gegen 19.45 Uhr, in einem Anwesen in der Brücklmeierstraße in Mainburg drei Personen im Alter zwischen 18 und 52 Jahren angetroffen, die sich ohne triftigen Grund außerhalb ihrer Wohnungen aufhielten.