Unfall bei Pförring Vorfahrt missachtet – 45.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 11. April, gegen 8.35 Uhr, befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin eine Teerstraße von Pförring in Richtung Dünzing. Zur selben Zeit fuhr eine 67-jährige Autofahrerin den Hartheimer Weg von Oberhartheim in Richtung Wackerstein, als es zum Unfall kam.