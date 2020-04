Die Polizei ermittelt Radmuttern an einem geparkten Auto gelockert

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden in Riedenburg zwei Radmuttern an einem Auto gelöst.

Riedenburg. Am Mittwoch, 8. April, gegen 7.30 Uhr, wollte eine 54-jährige mit dem VW, ihres Ehemannes von Riedenburg, Ortsteil Jachenhausen, aus zur Arbeit fahren. Bereits nach einer kurzen Fahrtstrecke stellte sie fest, dass das Fahrverhalten des Pkw nicht normal war. Nach der Arbeit ließ sie das Auto durch ihren Mann kontrollieren. Dabei stellte dieser fest, dass zwei Radmuttern an einem Reifen fehlten. Eine davon konnte unweit des Wohnanwesens auf der Straße aufgefunden werden. Die Radmuttern wurden nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von 7. April, 18 Uhr, bis 8. April, 7.30 Uhr im Bereich des Wohnanwesens des Geschädigten durch einen unbekannten Täter gelockert.

Die Polizei Kelheim hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.