Unfallflucht Vorfahrt missachtet – Radfahrer stürzt, Autofahrerin haut ab

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwochabend, 8. April, ereignete sich in der Rottenburger Straße in Langquaid ein Verkehrsunfall, der Unfallversucher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.