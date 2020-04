Kontrollen 18-Jähriger verlässt ohne triftigen Grund seine Wohnung

Aufgrund eines Streits wurde eine Steife am frühen Freitagmorgen, 10. April, nach Mühlhausen beordert.

Neustadt an der Donau. Dort wurde festgestellt, dass sich in einem Haus in der Geibenstettener Straße ein 18-Jähriger Nachbar unerlaubt außerhalb seiner Wohnung aufhielt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.