Körperverletzung Handfester Streit in Asylbewerberunterkunft wegen eines nicht abgespülten Tellers

Foto: 123rf.com

Am Mittwochvormittag, 8. April, gerieten zwei Bewohnerinnen der örtlichen Asylbewerberunterkunft in Denkendorf wegen eines nicht abgespülten Tellers in Streit.