Hinweise erbeten Unbekannte brechen Pkw auf und durchsuchen ihn

Foto: 123rf.com

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 7. auf 8. April, einen abgestellten Pkw in der Kevenhüller Straße in Beilngries geöffnet und nach Diebesgut durchsucht.