Einsatz in Kelheim Party aufgelöst, Softair-Pistole sichergestellt

Am Dienstagnachmittag, 7. April, wurde die Polizeiinspektion Kelheim über eine bewaffnete Person am Donautor in Kelheim informiert. Die Person konnte kurze Zeit später angetroffen werden, die Waffe stellte sich später als Softair-Pistole heraus.

Kelheim. Gegen 15.15 Uhr wurde die Polizei von einem Passanten über zwei Personen am Donautor in Kelheim verständigt, eine Person soll eine Pistole mit sich führen. Ein Großaufgebot von polizeilichen Einsatzkräften rückte zur Örtlichkeit an, dort konnte ein 21-jähriger Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit mit einem 23-jährigen Landsmann mit passender Personenbeschreibung angetroffen werden. Eine sofortige Durchsuchung der Personen nach der Waffe verlief zunächst erfolglos. Im Anschluss wurden die Wohnungen der beiden durchsucht, in der Wohnung des 23-Jährigen fand eine Partyrunde statt. Die Party wurde aufgelöst, in der Wohnung konnte neben einer geringen Menge an Betäubungsmittel auch eine Softair-Pistole aufgefunden und sichergestellt werden. Der 21-jährige Mann wird beschuldigt, die Softair-Pistole zuvor in der Öffentlichkeit unerlaubt mitgeführt zu haben, es wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Teilnehmer der Partyrunde erhielten zudem Anzeigen wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz und nach dem Betäubungsmittelgesetz.