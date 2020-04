Unfall bei Abensberg Von der Fahrbahn abgekommen – 52-Jähriger verletzt, 10.000 Euro Schaden

Am Dienstagabend, 7. April, ereignete sich in Abensberg auf der Kreisstraße KEH21 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Abensberg. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße aus Sandharlanden in Richtung Holzharlanden. Dabei kam er alleinbeteiligt aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Der Pkw-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock, er kam vorsorglich in die Goldberg-Klinik. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Der 52-Jährige fuhr zuvor eine Kilometrierungstafel und einen Leitpfosten um, hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro.