Unfall Radfahrer wird von rechtsabbiegendem Pkw erfasst und leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht schaltete, fuhr ein 53-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt am Dienstag, 7. April, um 11.20 Uhr, mit seinem Pkw Mercedes C 220 an und bog von der Friedrich-Ebert-Straße in Ingolstadt nach rechts in die Goethestraße ab.