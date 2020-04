Trunkenheit im Verkehr Pkw-Fahrer mit knapp 1,8 Promille unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 8. April, um 1.50 Uhr, wurde ein Audi A4, dessen Fahrer die Westliche Ringstraße in Ingolstadt in Richtung Glacisbrücke befuhr, im Bereich der Friedhofstraße angehalten und dabei sofort bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Eichstätt ein starker Alkoholgeruch festgestellt.