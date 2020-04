Vorfahrt missachtet Unfallverursacherin leicht verletzt – Pkw müssen abgeschleppt werden

Am Dienstag, 7. April, gegen 17.45 Uhr, kam es in Beilngries zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter.

Beilngries. Der Unfall ereignete sich an der abknickenden Vorfahrtsstraße bei der Ottmaringer Straße und der Kreisstraße EI21 in Richtung Kevenhüll. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin wollte hierbei von der Ottmaringer Straße in die Kreisstraße in Richtung Beilngries einfahren. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Kleintransporter, der von Beilngries stadtauswärts in Richtung Kevenhüll fuhr. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück die Unfallverursacherin nur leicht.