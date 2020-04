Mehrere Verfahren Alles missachtetet, was zu missachten war – 25-Jähriger flüchtet vor Kontrolle

Am Dienstag, 7. April, gegen 0.30 Uhr, sollte ein 25-jähriger Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle auf der Staatsstraße von Beilngries in Richtung Kinding unterzogen werden. Dieser versuchte jedoch, sich zu entziehen. Am Kraftrad war kein Kennzeichen angebracht.