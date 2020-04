Zeugen gesucht Geisterfahrer im Bereich der Anschlussstelle Wolnzach unterwegs

Foto: 123rf.com

Kurz nach 14 Uhr am Montag, 6. April, fuhr offenbar an der Anschlussstelle Wolnzach der Fahrer eines schwarzen Mercedes falsch auf die Autobahn A93 ein und war so auf der Richtungsfahrbahn Regensburg in Richtung Dreieck Holledau unterwegs.