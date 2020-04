Die Kripo ermittelt 100.000 Euro Schaden bei Brand in einer Tiefgarage – die Polizei geht von Brandstiftung aus

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Am Sonntagabend, 5. April, meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhaus in der Löwengrube in Neustadt an de Donau einen Brand in der Tiefgarage unter dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.