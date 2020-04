Hinweise erbeten Einbruch in leerstehendes Haus in Rohr in Niederbayern

Foto: 123rf.com Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag, 15. März, bis Sonntag, 5. April, an einem leerstehenden Haus in Obereulenbach in Rohr in Niederbayern zwei Fensterscheiben ein und gelangten auf diesem Weg in das Innere des Gebäudes. Rohr in Niederbayern. Entwendet wurde anscheinend nichts. Der Schaden beträgt circa 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 8633-0.