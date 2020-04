Verfolgungsfahrt E-Bike gegen Elektrotretroller – Bundespolizistin stellt fliehenden Schwarzfahrer

Foto: Bundespolizei

Eine besondere Verfolgungsfahrt hat eine Augsburger Bundespolizistin am Sonntag, 5. April, absolviert. Am späten Nachmittag waren zwei Schwarzfahrer am Augsburger Hauptbahnhof vor einer Streife der Bundespolizei geflohen. Einer der beiden benutzte dabei einen Elektrotretroller. Ein Passant stellte der verfolgenden Beamtin sein E-Bike zur Verfügung, sodass der motorisierte Fliehende gestellt werden konnte.