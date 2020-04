Unfall bei Wolnzach Radfahrerin stürzt und zieht sich Knochenbrüche und Abschürfungen zu

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine 52-jährige Ingolstädterin war am Sonntag, 5. April, 17 Uhr, in einer Dreiergruppe Rennradfahrer unterwegs von Königsfeld in Richtung Geisenfeld. Sie fuhr als letzte in der Gruppe. Auf Höhe vom Stadelhof geriet sie ohne Fremdeinwirkung mit dem Vorderrad an das Hinterrad des vor ihr fahrenden Kollegen und stürzte.