Corona-Verstöße Zum Plausch getroffen trotz Ausgangsbeschränkung

Die PI Beilngries stellte am Samstag und Sonntag, 4. und 5. April, in Kipfenberg und Altmannstein Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung fest.

Kipfenberg/Altmannstein. Ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden Samstagnacht, 4. April, um 23.30 Uhr, in Kipfenberg einer Personenkontrolle unterzogen. Beide saßen gemeinsam auf einer Parkbank und gaben an, sich zu einem Plausch getroffen zu haben. Beide müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

In Altmannstein wurden am Sonntagabend, 5. April, zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, innerhalb von nur kurzer Zeit vier junge Männer kontrolliert, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten. Alle vier erwartet nun eine Anzeige gemäß dem Infektionsschutzgesetz. Weil zwei sogar versuchten, sich mit einer falschen Namensangabe gegenüber den Polizeibeamten der Strafe zu entziehen, werden zusätzlich noch Anzeigen gemäß dem Ordnungswidrigkeitengesetz folgen.