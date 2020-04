Ausgangsbeschränkung Einsätze der Polizeidienststellen im Norden Oberbayerns im Kontext der Corona-Pandemie

Im Zeitraum vom Samstag, 4. April, 6 Uhr, bis Sonntag, 5. April, 6 Uhr, führten Einsatzkräfte der oberbayerischen Polizeidienststellen, teilweise mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei, eine Vielzahl von Kontrollen durch, um die Einhaltung der aktuell geschaffenen Regelungen zum Eindämmung der Corona-Pandemie zu überwachen.

Ingolstadt. In diesem Zeitfenster wurden von den Einsatzkräften 2.800 Überprüfungen vorgenommen. Dabei wurden 460 Verstöße festgestellt und knapp die Hälfte geahndet. Die erfolgten Anzeigen und Verwarnungen bezogen sich hierbei ausschließlich auf Zuwiderhandlungen gegen Ausgangsbeschränkungen. In diesem Zusammenhang erhielten die Polizeidienststellen vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung. Nicht immer wurde tatsächlich gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei führten am Samstagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt erneut Kontrollen im Klenzepark durch. Das Areal war diesmal sehr schwach frequentiert, nur vereinzelt waren kleinere Gruppen anzutreffen. Einige Besucher, die es sich auf Picknickdecken bequem gemacht hatten, mussten diese wieder einrollen, da Sonnenbaden im Park nicht gestattet ist. Die Personen wurden lediglich belehrt und zeigten sich einsichtig.

Die Polizeiinspektion Starnberg vermeldete einen eher ruhigen Samstag. Die Badestege waren abgesperrt worden, was offensichtlich den erwünschten positiven Effekt erzielte. Auch vom Ammersee meldeten die Polizeiinspektionen Herrsching und Dießen einen im Vergleich zum letzten Wochenende ruhigen Ausflugsverkehr. Die Spaziergänger, die zahlreich unterwegs waren, hielten sich an die Regeln. Insgesamt bleibt derzeit festzuhalten, dass sich die überwiegende Mehrzahl der Bürger sehr verantwortungsbewusst an die Ausgangsbeschränkungen hält.