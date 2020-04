Altölbehälter platzt Falsch entsorgter Müll verschmutzt Straße und Müllwagen in Münchsmünster

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Bewohner des Raiffeisenwegs in Münchsmünster entsorgte am Samstag, 4. April, um 8.30 Uhr, in einer Mülltonne einen vollen Altölbehälter.