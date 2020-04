Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz Jeden Tag zu Oma und Opa – jetzt schritt die Polizei ein

Am Samstagmittag. 4. April, teilte ein Mitbürger mit, dass in Siegenburg in der Anzenbichelstraße eine Familienfeier stattfinde, bei der offensichtlich gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen werde.